Prinses Beatrix en Mabel naar begrafenis Kofi Annan

Prinses Beatrix gaat volgende week donderdag samen met haar schoondochter Mabel naar Ghana voor de staatsbegrafenis van Kofi Annan. De voormalige secretaris-generaal van de VN overleed op 18 augustus in Zwitserland.

Annan, die 80 is geworden, had goede banden met het Nederlandse koningshuis. Hij was bij de bruiloft van Willem-Alexander en Máxima, bij de inhuldiging van Willem-Alexander als koning, bij het afscheidsdiner van koningin Beatrix in het Rijksmuseum en hij was geregeld te gast bij koningin Beatrix en prins Claus.

Met prinses Mabel werkte Annan geregeld samen in de internationale denktank The Elders. Mabel was van 2008 tot 2012 directeur van The Elders, een 'raad van wijzen' die is opgericht door Nelson Mandela.