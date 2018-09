Kabinet zet uitzetting Howick en Lili door

Het kabinet houdt vast aan de uitzetting van de Armeense kinderen Howick en Lili. Staatssecretaris Harbers zei vanmorgen dat de zaak acht keer juridisch is beoordeeld en dat de uitkomst steeds was: Armenië is een veilig land.

Nederland wil er in samenwerking met de Armeense autoriteiten alles aan doen om de kinderen in Armenië te helpen "met voorzieningen, hulp en ondersteuning", ook als het gaat om onderwijs.

Gisteravond zei de Kinderombudsvrouw dat Harbers fundamentele rechten van kinderen schendt, als hij de uitzetting doorzet. Volgens haar staat vast dat de kinderen in een tehuis terechtkomen, omdat hun moeder niet voor hen kan zorgen. Ze zouden niet school kunnen, omdat ze geen Armeens spreken.

'Geen gevaar'

Het vertrek van de kinderen van 13 en 12 staat voor uiterlijk morgen gepland. De twee kwamen in 2008 met hun moeder naar Nederland en proberen sindsdien asiel te krijgen. Hun moeder is vorig jaar uitgezet naar Armenië.

De Raad van State oordeelde eind augustus dat de twee tieners in hun geboorteland geen gevaar lopen en niet in mensonterende omstandigheden terechtkomen.