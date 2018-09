Advocaat Jos B. wil zijn verhaal kunnen doen, 'net als familie Verstappen'

Advocaat Gerald Roethof wil zo snel mogelijk af van de beperkingen voor zijn cliƫnt Jos B., die vastzit in de zaak-Nicky Verstappen. Die beperkingen houden onder meer in dat B. geen contact mag hebben met de buitenwereld en dat zijn advocaat ook inhoudelijk niets over de zaak naar buiten mag brengen.

"Op de zitting over twee weken zal ik van mijn kant met name de beperkingen aan de orde stellen", zei Roethof in het NOS Radio 1 Journaal. Hij vindt het bizar dat hij niets mag zeggen over de zaak terwijl de familie dat wel kan. Ook wijst hij erop dat de zaak al 20 jaar oud is en dat er al veel informatie "op straat" ligt.

Roethof vindt dat de beperkingen hem "een slot op zijn mond" leggen. "En de contactpersoon van de familie mag alles over de zaak zeggen." Daarmee doelt hij op misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die de zaak-Nicky Verstappen al jaren onderzoekt en sinds de aanhouding van B. over de zaak heeft gesproken in de media.

'Verdachte tot dader maken'

Volgens de advocaat is de situatie illustratief voor de druk die op het onderzoeksteam en het OM staat, ook door de media-aandacht. "Het laat zien hoe graag het team een dader wil maken van de verdachte."

Jos B. kwam gisteren aan in Nederland en wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Roethof noemt het apart dat die al bij voorbaat heeft bepaald dat B. vast blijft zitten. De raadsman zegt dat bij de volgende zitting opnieuw aan de orde zal komen of B. voorlopig moet worden vrijgelaten.