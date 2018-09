Toch nog geen Oscar voor blockbusters

Er komt voorlopig toch geen speciale Oscar voor blockbusters. De voorzitter van de Academy Awards zegt dat er te veel kritiek was op de plannen en ze eerst beter uitgewerkt moeten worden.

De Oscarorganisatie kondigde vorige maand aan dat er een speciale prijs kwam voor films die populair zijn bij het publiek, maar traditioneel nauwelijks kans maken op de filmprijs. Kenners voorspelden dat bijvoorbeeld het superheldengenre beter vertegenwoordigd zou worden met films als Black Panther, Avengers: Infinity War of Deadpool 2.

De zet werd algemeen gezien als een manier om de Oscars weer populairder te maken bij de kijkers: door het gebrek aan publiekslievelingen daalde het aantal kijkers de afgelopen jaren. Vorig jaar trok de ceremonie 26,5 miljoen kijkers in de VS, terwijl dat er in 1998 ruim 56 miljoen waren toen de hit Titanic grote kanshebber was.

Knieval

De plannen voor de nieuwe Oscar waren nog niet volledig uitgewerkt. Zo was niet duidelijk aan welke voorwaarden films moeten voldoen om mee te dingen in de categorie.

Daarnaast was er kritiek dat de Oscars een knieval maakten voor popcultuur. Ook vond men dat het gala juist een moment was om de filmkunst te eren en blockbusters al hun eigen beloning hadden: hun riante recette.

De Academy zegt nu dat de criteria beter uitgewerkt moeten worden. Ook vond men uiteindelijk het niet eerlijk om de regels halverwege het jaar aan te passen. De plannen gaan daarom de koelkast in; mogelijk wordt de categorie in 2020 geïntroduceerd, maar dat is nog niet duidelijk.

Bankier van het verzet

De Oscars worden op 24 februari uitgereikt in Los Angeles. Gisteren werd bekend dat Bankier van het verzet dit jaar de Nederlandse inzending is. De film werd gekozen uit negen nominaties.

De film van Joram L├╝rsen over verzetsheld Walraven van Hall sleepte eerder deze week een recordaantal van twaalf Gouden Kalveren in de wacht. In december wordt duidelijk of de film op de shortlist van de Oscars komt, de definitieve nominaties worden 22 januari bekendgemaakt.