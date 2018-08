Academy hervormt Oscars, nieuwe categorie voor blockbusters

Films die speciaal worden gemaakt om een groot publiek te trekken en meestal ook veel geld opbrengen - de zogenoemde blockbusters - winnen zelden Oscars. De laatste film die zowel het meeste geld opbracht als de Oscar voor beste film won, was in 2003 het laatste deel van de The Lord of the Rings-trilogie: The Return of the King.

Om die reden krijgen de Oscars vaak het verwijt te elitair te zijn. Met de populaire film-categorie wil de Academy afscheid nemen van dat imago. "We hebben van velen gehoord dat er veranderingen nodig zijn om de Oscars en de Academy relevant te houden in een veranderende wereld. Dit nemen wij erg serieus", schrijft het Academy-bestuur in de brief.

Dalende kijkcijfers

Aanleiding voor de hervormingen zijn de dalende kijkcijfers van de uitreikingsceremonie. In maart keken er 26,5 miljoen mensen naar de liefst vier uur durende Oscar-uitreiking. Dat was een laagterecord en 19 procent minder dan een jaar eerder.

"Sommigen zullen klagen dat een categorie voor populaire films het prestige van de Oscars zal aantasten, maar dat is een oubollige gedachte", aldus The Hollywood Reporter. "Meer nog dan de duur van de show of de presentator van de uitreiking, lijken de kijkcijfers verband te houden met de populariteit van de genomineerde films. En het verschil tussen waar mensen kaartjes voor kopen en welke films genomineerd worden, lijkt nooit groter te zijn geweest."