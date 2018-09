Staking bij VDL Nedcar en andere Limburgse metaalbedrijven

De vakbonden FNV Metaal en CNV Vakmensen hebben werknemers van zo'n 35 metaalbedrijven in Limburg opgeroepen vandaag te staken voor een nieuwe cao. Het gaat onder meer om autofabrikant VDL Nedcar, auto-onderdelenmaker Faurecia en rookgasafvoermaker Cox Geelen.

Gisteren werd er al in Noord-Brabant gestaakt, vandaag is Limburg aan de beurt. Eerder dit jaar waren er ook al stakingen in de metaalsector.

3,5 procent loonsverhoging

De bonden eisen onder meer een loonsverhoging van 3,5 procent op jaarbasis. De werkgevers bieden 6,9 procent over een periode van 33 maanden. Dat komt neer op 2,5 procent per jaar. "De bedrijven maken nu forse winsten en wij vinden dat de werknemers daarvan een graantje mee mogen pikken", zegt Hans Wijers van FNV Metaal. Hij verwacht dat zo'n 1000 van de 7000 Nedcar-werknemers het werk neerleggen.

Naast een hoger loon willen de bonden ook 'een einde aan de doorgeslagen flexibilisering'. Ook eisen ze dat de beloning en arbeidsvoorwaarden van vaste en tijdelijke medewerkers gelijkgetrokken moeten worden.

VDL hoopt toch te produceren

VDL is niet blij met de staking. "We hopen dat we gewoon auto's kunnen produceren tijdens de staking", zegt VDL-woordvoerder Miel Timmers. "Hopelijk snappen onze werknemers dat het belangrijk is om niet te staken. We voeren juist nu met onze partner BMW gesprekken over het aantal auto's dat we volgend jaar en daarna moeten produceren. Dan is het niet goed dat we nu mogelijk achterstanden oplopen in de productie."

Werkgeversorganisatie FME zei eerder dit jaar 'gezien de onzekere omstandigheden een mooi voorstel' te hebben gedaan. "We hebben de brexit voor de deur, de importheffingen op staal, handelsoorlogen die dreigen. We hebben eigenlijk geen idee hoe zich dat gaat ontwikkelen. Dus het lijkt ons niet verantwoord om afspraken te maken die daar geen rekening mee houden."