Stormy Daniels tegen Twan Huys: wat ik weet kan Trump de kop kosten

De Amerikaanse pornoactrice en regisseur Stephanie Gregory Clifford, alias Stormy Daniels, was gisteravond te gast bij het tv-programma RTL Late Night. In een vooraf opgenomen interview sprak ze een uur met presentator Twan Huys over haar onstuimige leven als pornoactrice, haar affaire met Trump, het zwijggeld dat ze kreeg en de rechtszaak die ze voert tegen de president.

In de uitzending zei Clifford dat er nog veel schokkende informatie naar buiten gaat komen over haar seksuele affaire met Trump en de pogingen om haar het zwijgen op te leggen over die affaire.

Video van vrijpartij

Huys vroeg haar of ze met die informatie doelt op een video van de vrijpartij tussen haar en Trump, maar daar wilde Clifford geen ja of nee op zeggen om haar rechtszaak tegen Trump wegens laster niet in gevaar te brengen. Wel zei ze dat de informatie die ze heeft duidelijk zal maken waarom "ze zo wanhopig waren om achter mij aan te komen."

Op de vraag van Huys of die belastende informatie president Trump ten val kan brengen, zegt Clifford: "Ja, er zijn zaken die ik weet, en ik denk dat er fifty fifty kans is. Een beangstigend hoge kans als je de president bent."

Bekijk hieronder het fragment waarin Clifford vertelt over de informatie die Trump de kop kan kosten: