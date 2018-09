Studenten bezetten universiteit Groningen om gebrek aan woningen

Tientallen studenten bezetten een deel van een gebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze voeren actie voor betere huisvesting voor internationale studenten.

In de stad is een groot tekort aan woningen. Buitenlandse studenten hebben het extra lastig. Er is een tentenkamp opgezet voor mensen die echt geen huis kunnen vinden.

De actie is georganiseerd door de Democratische Academie Groningen. Ook andere partijen hebben zich aangesloten, meldt RTV Noord.

Noodhuisvesting gratis

De actievoerders willen dat alle noodhuisvesting gratis wordt, de groeiambities van de universiteit naar beneden worden bijgesteld en van lege kantoren studentenkamers worden gemaakt. Ook moet de universiteit zich publiekelijk uitspreken tegen het groei-georiënteerde model in het hoger onderwijs.

De universiteit heeft nuances aangebracht aan de eisen die de organisaties hebben gesteld, zegt Danijel Gaçevic van Dwars, de jongerenorganisatie van GroenLinks .

"Daar stemmen wij niet mee in. Ze zeggen bijvoorbeeld dat er altijd een woningtekort zal zijn. Wij vinden dat als je de juiste maatregelen treft, je dat kan voorkomen."

Sleep-in

Een woordvoerder van de universiteit laat weten dat er met de actievoerders is gepraat. "We hebben heel inhoudelijk gereageerd. Met een groot deel van de eisen zijn we het eens. We komen ze tegemoet."

De actievoerders bestrijden dat. Als het universiteitsgebouw om 22.00 uur sluit, gaan ze niet weg, zeggen ze. "Het is een sleep-in", zegt Koen Marée van Democratische Academie Groningen. "In principe wachten we net zolang totdat onze eisen zijn ingewilligd. Er zijn matjes aanwezig en genoeg voedsel."

Volgens Marée waren er rond 20.00 uur zo'n tachtig mensen. Op het hoogtepunt zouden het er zo'n tweehonderd zijn geweest.

De woordvoerder van de universiteit zegt dat het gebouw om 22.00 uur gewoon sluit. "We zien wel hoe het dan gaat."