Wat doet de GROe, de geheimste Russische inlichtendienst?

Oleg Ivannikov is ook in beeld bij het internationale onderzoeksteam JIT. De militaire adviseur was volgens Bellingcat direct betrokken bij het transport van de Buk-installatie, waarmee het vliegtuig werd neergeschoten. Ivannikov was officier bij de GROe en gaf leiding aan de militaire operaties van pro-Russische milities in Oekraïne, stelt Bellingcat.

Op de sanctielijst

De GROe wordt ook verantwoordelijk gehouden voor de hack van Democratische Partij in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen. Twaalf officieren zijn volgens speciaal aanklager Robert Mueller hoofdverdachten. Met de gestolen bestanden zijn de presidentsverkiezingen van 2016 beïnvloed, hebben meerdere Amerikaanse inlichtingendiensten vastgesteld.

Igor Korobov is de hoogste leidinggevende van de GROe en staat op de sanctielijst van de VS wegens de hackaanval. Een andere hoge chef is Valery Gerasimov, hij staat op de EU-sanctielijst vanwege zijn mogelijke rol in de Russische annexatie van de Krim.

De kans dat de in dit artikel beschreven GROe-leden in Rusland worden vervolgd, lijkt erg klein. Het Kremlin heeft vandaag al gezegd dat er geen strafrechtelijk onderzoek komt naar de twee verdachten van novitsjok-aanval in Engeland. De beschuldigingen tegen het GROe-duo zijn onacceptabel, zegt een Kremlin-woordvoerder.