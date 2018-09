'Schoolvoorbeeld' Estse militair blijkt spion voor Rusland

De autoriteiten in Estland hebben twee mensen opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Het gaat om een officier bij het leger en zijn vader, die verdacht worden van het lekken van staatsgeheimen aan de Russische militaire geheime dienst GROe.

De twee zijn etnische Russen die in de jaren 90 staatsburger van Estland werden. Deniss Metsavas zou samen met zijn vader gedurende vijf jaar militaire geheimen hebben doorgespeeld toen hij als majoor werkte op het hoofdkwartier van het leger.

Premier Ratas van Estland noemt de spionage verontrustend. In verband met het onderzoek doen de autoriteiten geen mededeling over de aard van de staatsgeheimen. Waarschijnlijk gaat het onder meer om informatie over de NAVO-bondgenoten en infrastructuur van het leger. De NAVO is over het onderzoek ingelicht.

Goed voorbeeld?

Metsavas was een ervaren militair die eind jaren 90 in dienst ging. In de loop der jaren vervulde hij verschillende officiersfuncties. Ook werd hij in NAVO-verband uitgezonden naar Afghanistan. In 2015 kreeg hij de rang majoor.

Twee jaar geleden kwam hij nog uitgebreid op televisie als goed voorbeeld van hoe etnische Russen als ware patriotten in het leger van Estland kunnen dienen.

In de uitzending sprak Metsavas over de mores in het leger. "Als je het vergelijkt met tien jaar geleden spreken de jongere Russen veel vaker Ests dan vroeger, kennen ze de cultuur beter en zijn ze veel meer geïntegreerd. Ze weten dat er een Estse staat bestaat die moet worden beschermd."