Raad van State: burger mag niet de dupe worden van digitaliserende overheid

De Raad van State vindt dat er meer aandacht moet komen voor de gevolgen van digitalisering voor de verhouding tussen overheid en burger. In een 'ongevraagd advies' zegt de Raad dat digitalisering veel voordelen en kansen biedt, maar dat de burger er niet de dupe van mag worden. De Nationale ombudsman kwam eerder al met een soortgelijk advies.

Volgens de Raad van State is voor burgers digitaal contact met de overheid niet altijd even makkelijk. Het adviesorgaan van de regering wijst erop dat de overheid feitelijk bestaat uit honderden organisaties die digitalisering niet allemaal op dezelfde manier aanpakken, waardoor de burger het spoor bijster kan raken. Dat geldt des te meer voor mensen die "minder zelfredzaam" zijn. En toegang tot de overheid is een beginsel van behoorlijk bestuur, benadrukt de Raad.

De Raad van State wil dat kabinet en parlement voortaan al vanaf het begin aandacht besteden aan de gedigitaliseerde uitvoering van regels. Daarbij moet de wetgever zich ervan bewust zijn dat ICT zich sneller ontwikkelt dan regels kunnen bijbenen.

Het adviesorgaan zegt verder dat bij geautomatiseerde besluiten maatwerk belangrijk blijft en dat een menselijke blik nodig is om te beoordelen of van regels moet worden afgeweken.