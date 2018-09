Partijvoorzitter: privéleven Pechtold heeft geen invloed op D66

De verhalen die rondgaan over het privéleven van partijleider Alexander Pechtold hebben geen invloed op zijn positie binnen D66. Dat heeft partijvoorzitter Demmers laten weten.

Gisteren werd bekend dat een D66-duoraadslid uit Meppel haar functie heeft neergelegd, nadat haar relatie met Pechtold op "zeer pijnlijke wijze" was beëindigd. Ze heeft ook haar lidmaatschap van de partij opgezegd. Ze schreef in een brief aan de burgemeester van Meppel te vrezen dat de partijleider karaktermoord op haar zou plegen.

Demmers zei vanmorgen dat de kwestie geen zaak van de partij is. "Wij gaan niet over het privéleven van Alexander."

Zij zegt dat zij geen officieel gesprek met Pechtold wil om opheldering te vragen. Ze wil het er alleen "als vrienden" met hem over hebben, als het onderwerp ter sprake komt.