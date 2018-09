'NAM-model voor onveilige huizen niet te controleren'

Onverklaarbare uitkomsten

Volgens NCG-medewerkers komen er onverklaarbare uitkomsten uit het model van de NAM. Het aardgasbedrijf heeft het model meerdere keren gedraaid. Daardoor veranderde op oncontroleerbare wijze het totaal aantal huizen op de lijst, van 1489 naar 1126. Er kwamen bovendien adressen bij die tot dat moment nog niet als onveilig zijn bestempeld.

Daarnaast kan het ook zo zijn dat bij een twee-onder-een-kapwoning de ene helft onveilig wordt verklaard en de andere helft aardbevingsbestendig is. Volgens medewerkers van de NCG is het hierdoor onmogelijk om een lijst met 1500 gebouwen op te stellen die betrouwbaar is.

De NCG-medewerkers vragen zich zelfs af of de huidige methode überhaupt geschikt is om te bepalen welke gebouwen onveilig zijn en als eerste versterkt moeten worden. In de presentatie schrijft de NCG: "HRA is geschikt voor risicoanalyse van gebieden, niet voor uitspraken over individuele panden".

In een studie van de NAM zelf worden ook kanttekeningen geplaatst bij de Hazard and Risk Assessment. Volgens de schrijvers kan niet op basis van de HRA worden bepaald of een individueel gebouw moet worden versterkt.