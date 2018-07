Mijnraad: 1500 woningen moeten sowieso worden versterkt

Ondanks het sneller dichtdraaien van de gaskraan in Groningen moeten er toch nog 1500 huizen versterkt worden in het aardbevingsgebied. Deze huizen zijn niet veilig genoeg, stelt de Mijnraad in een advies aan minister Wiebes.

Nog eens 5700 huizen lopen een verhoogd risico, maar voldoen wel aan "de strikte veiligheidsnorm". Die huizen vallen binnen een "onzekerheidsmarge". Daar moet de eigenaar kunnen kiezen voor versterking of sloop, zegt de raad.

Dat laatste geldt ook de bewoners van 2200 huizen waar versterking niet (meer) nodig is, maar aan wie eerder wel op dat gebied toezeggingen zijn gedaan of bij wie verwachtingen zijn gewekt. "Uiteindelijk mogen zij zelf kiezen wat zij willen."

Besluit Wiebes

Wiebes zegt in een reactie dat hij de conclusies overneemt. Eerder zei hij dat hij mede op basis van dit rapport zou besluiten over het vervolg van de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied in Groningen. Hij besloot die operatie afgelopen voorjaar deels stil te leggen, vanwege de mogelijkheid dat bepaalde versterkingen niet meer nodig zijn omdat de gaskraan sneller dichtgaat.

Al jaren gaan er verschillende aantallen van te versterken woningen rond, variƫrend van enkele honderden tot 22.000.

Minder maatwerk

De Mijnraad stelt in het advies ook dat het niet meer effectief is om alle huizen apart te inspecteren. Maatwerk leidt vaak tot te veel vertraging; het werkt het best om eenvoudige standaardmaatregelen te nemen.

Het advies is gebaseerd op bevindingen van onder meer het KNMI en TNO.