Israël en Paraguay ruziën over ambassade

Israël heeft zijn ambassade in Paraguay gesloten, uren nadat de nieuwe regering van Paraguay had besloten zijn ambassade in Israël terug te verhuizen van Jeruzalem naar Tel Aviv. In een verklaring van de Israëlische premier Netanyahu staat dat Israël het besluit van Paraguay zwaar opneemt en dat het de betrekkingen tussen de twee landen in de weg staat.

De verhuizing van de Paraguayaanse ambassade betekent een tegenslag voor Israël, dat internationale erkenning nastreeft van Jeruzalem als zijn hoofdstad. Dit jaar verhuisde de Verenigde Staten zijn ambassade naar Jeruzalem, waarna Guatemala en Paraguay volgden. Sindsdien probeert premier Netanyahu meer landen ertoe te bewegen hun ambassade naar Jeruzalem te verhuizen.

Jeruzalem

De status van Jeruzalem is een van de obstakels op de weg naar een vredesregeling in het Midden-Oosten. Israël beschouwt de hele stad als zijn hoofdstad. Het oostelijk stadsdeel werd in 1967 in de Zesdaagse Oorlog veroverd en daarna geannexeerd.

De Palestijnen zien Oost-Jeruzalem als de hoofdstad van hun op te richten staat.

President Trump erkende in december Jeruzalem als de hoofdstad van Israël. Hij brak daarmee met het beleid van zijn voorgangers in het Witte Huis.

"Palestijns succes"

President Adbo van Paraguay verdedigt zijn besluit als een ondersteuning van de pogingen om tot een duurzame vrede te komen tussen Israël en de Palestijnen. Paraguay noemt de maatregel van Israël disproportioneel.

De Palestijnse regering omschrijft het besluit van Abdo als een overwinning van de Palestijnse diplomatie. Twee weken geleden sprak de Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken Malik in de hoofdstad Asunción over de kwestie met de regering van Paraguay.