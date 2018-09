Miljoenensubsidie voor test Einstein Telescoop in Zuid-Limburg

De Europese Unie heeft vier miljoen euro toegezegd om te testen of Zuid-Limburg geschikt is voor de komst van de zogeheten Einstein Telescoop. Dat meetstation onder de grond is bedoeld om zwaartekrachtgolven te detecteren.

De provincie Limburg lobbyt al langer voor de komst van de Einstein Telescoop. Pas over een aantal jaar kijkt de Europese Commissie of het meetstation er komt en waar dan precies. Zuid-Limburg heeft in Europa concurrentie van Sardiniƫ en een gebied bij de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Daarna gaan er nog jaren overheen voordat het meetstation er ligt.

Voordat het meetstation er kan komen, wordt er eerst een testopstelling neergezet. Die komt boven de grond te liggen en kost in totaal ruim veertien miljoen euro. Dat geld gaat naar de basisinfrastructuur en ontwikkelingsfaciliteiten. De financiering is nog niet helemaal rond. De provincie Limburg gaat daar de komende weken aan werken.

VVD-gedeputeerde Van den Akker noemt de subsidie bij 1Limburg heel belangrijk voor de lobby om het meetstation naar Nederland te halen.

Drie tunnels van tien kilometer

De Einstein Telescoop bestaat uit drie ondergrondse tunnels van elk tien kilometer lang. Het instrument meet minimaal tien keer nauwkeuriger dan nu mogelijk is. Het meetstation is vernoemd naar Einstein omdat die het bestaan van zwaartekrachtgolven heeft voorspeld.

Wetenschappers hopen met de metingen meer te weten te komen over het ontstaan van de aarde en het heelal. In september 2015 werd voor het eerst een zwaartekrachtgolf gemeten, met behulp van extreem gevoelige en verfijnde apparatuur.