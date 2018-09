Frans-Britse sint-jakobsschelpen-ruzie is bezworen

De ruzie over sint-jakobsschelpen tussen Franse en Britse vissers is bezworen. Ze hebben een principe-akkoord bereikt, waarin onder meer is vastgelegd dat de Britten niet op de schelpdieren zullen vissen in de periode dat de Franse vissers dat van hun regering niet mogen.

Van de Franse overheid mag tussen 15 mei en 1 oktober niet op de zeevruchten worden gevist. Maar de Britten hoeven zich niet aan dat vangstverbod te houden. Volgens de Franse vissers plegen de Britten daarmee roofbouw op de coquilles.

Verjagen

Vorige week joegen woedende Franse vissers met bijna veertig schepen hun Britse en Schotse collega's weg voor de kust van Normandiƫ. De bemanning van de vijf Britse schepen voelde zich hierdoor zo bedreigd dat ze de marine om bescherming vroegen.

Er ontstonden levensgevaarlijke situaties, zoals in deze video te zien is.