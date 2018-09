Naturalis en andere musea willen afgebrand Braziliaans museum helpen

De twaalf grootste natuurhistorische musea ter wereld, waaronder Naturalis in Leiden, hebben in een verklaring laten weten dat ze solidair zijn met het Nationaal Museum van Brazilië in Rio de Janeiro. Het belangrijkste museum van het land werd afgelopen weekend grotendeels door brand verwoest.

Naast Naturalis hebben musea uit onder meer de Verenigde Staten, Frankrijk, Denemarken, Groot-Brittannië en België de steunverklaring ondertekend. De directeuren schrijven dat ze de gebeurtenissen niet kunnen terugdraaien, maar dat ze door deze brand nog eens beseffen hoe belangrijk natuurhistorische musea zijn om het leven op aarde te documenteren.

De musea benadrukken dat ze zich blijven inzetten om hun collecties en kennis aan de hele wereld beschikbaar te stellen en te behouden voor de toekomst, en dat ze klaarstaan om de leiding van het getroffen museum in Brazilië de komende tijd bij te staan.

We staan klaar

Hoe de steun aan het Braziliaanse museum er precies gaat uitzien, is volgens Naturalis-directeur Edwin van Huis nog onduidelijk. "Toen we dit hoorden, wilden we gelijk iets doen. Maar wat?" Hij denkt bijvoorbeeld aan het sturen van teams die kunnen helpen bij het restaureren van de beschadigde collectie. Maar het Braziliaanse museum mag zelf zeggen waar het behoefte aan heeft. "Deze steunbetuiging is een open uitnodiging, we staan klaar", zegt de Naturalis-directeur.

Volgens de musea is de impact van de verwoestingen in het Nationaal Museum van Brazilië niet te onderschatten. "Dit museum herbergt onbetaalbare natuurhistorische stukken", schrijven de directeuren in de verklaring. In het museum in Rio lagen talloze stukken, zoals mineralen, skeletten van dinosauriërs, en fossiele resten van samenlevingen, waaronder een 12.000 jaar oud menselijk skelet.