Zeker 20 doden bij dubbele aanslag in Kabul

Bij een dubbele bomaanslag bij een sporthal in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn zeker twintig mensen om het leven gekomen. Ten minste 70 mensen raakten gewond. De autoriteiten verwachten dat het dodental verder oploopt.

Volgens de Afghaanse minister van Binnenlandse Zaken bracht een zelfmoordterrorist zich tot ontploffing bij de sporthal, waar gewoonlijk worstelaars trainen. Daarna explodeerde even verderop een autobom.

De autoriteiten zeggen dat bij de dubbele aanslag zeker zeven politiemensen gewond zijn geraakt. Onder de doden zijn twee Afghaanse journalisten.

Aanslagen op sjiitische doelen

De verantwoordelijkheid voor de bomaanslagen is nog niet opgeÃĢist. Lokale bestuurders wijzen naar de Taliban, die actief zijn in de regio rond Kabul.

Persbureau AP suggereert dat de terroristische organisatie IS erachter zit. De explosies waren in een buurt waar voornamelijk sjiieten wonen. Het soennitische IS heeft de afgelopen tijd meer aanslagen gepleegd op sjiieten.

Vorige maand kostte een zelfmoordaanslag op een sjiitisch opleidingsinstituut in Kabul het leven aan 34 mensen. De regering van Afghanistan staat onder druk omdat ze geen antwoord heeft op het terroristische geweld in het land. Volgende maand, op 20 oktober, zijn er parlementsverkiezingen.