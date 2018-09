Protest in Tunesië tegen Italiaanse arrestatie van 'mensenredders'

Familie en vrienden van zes Tunesische vissers die vastzitten in Italië demonstreren morgen met een sit-in voor de Italiaanse ambassade in Tunis. Ze eisen dat de zes, die worden verdacht van mensensmokkel, worden vrijgelaten omdat ze alleen maar bootvluchtelingen zouden hebben gered.

De vissers werden eind vorige maand opgepakt omdat ze met hun vissersboot een bootje met veertien migranten richting het Italiaanse eiland Lampedusa trokken. Volgens de advocaten van de Tunesiërs zagen ze dat de opvarenden in nood waren en sleepten ze daarom hun bootje naar Italiaanse wateren, zodat de Italiaanse kustwacht hen kon opvangen.

Volgens de Italiaanse aanklagers is er geen bewijs dat de vissersboot of het bootje met migranten een noodoproep heeft gedaan en zijn de mannen schuldig aan het illegaal begeleiden van een boot naar Italiaanse wateren.

Lokale bekendheid

Onder de arrestanten is de 45-jarige Tunesiër Chamsedinne Bourasinne, een lokale bekendheid in zijn woonplaats Zarzis, dicht bij de grens met Libië. Hij is de voorzitter van de plaatselijke belangenvereniging van vissers en staat bekend om eerdere reddingsacties van bootmigranten op de Middellandse Zee. De groep vissers was ook betrokken bij het tegenhouden van een anti-vluchtelingenschip in de haven van Zarzis een jaar geleden.

Eergisteren was er ook al een protestactie in Zarzis om de vissers vrij te krijgen. Verder hebben honderden Tunesische vissers een brief hierover aan de Italiaanse ambassade ondertekend.