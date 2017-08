Anti-vluchtelingenschip tegengehouden met kano's en waterfietsen

De bemanning van het schip de C-star houdt zich in de Middellandse-Zee bezig met vluchtelingen. Ze pikken ze niet op, maar ze sturen ze terug. Met hun 40 meter lange schip wil de extreem-rechtse organisatie Defend Europe zich verzetten tegen de, in hun ogen, "illegale" reddingsacties van humanitaire organisaties. Maar de organisatie stuit op verzet.

Toen de C-star wilde aanmeren in de haven van Zarzis in Tunesië werd het tegengehouden door vissers, kanoërs en zelfs waterfietsers. De blokkade was georganiseerd door lokale vissers en Tunesische mensenrechtenorganisaties.

Aan hun bootjes waren spandoeken bevestigd met leuzen tegen racisme. De actie was een oproep aan de regering om dit schip in geen enkele Tunesische haven toe te laten.