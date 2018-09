Nieuwe stap in cao-acties: minder politienieuws

Vanaf vrijdag verschijnen er minder berichten van de politie op Facebook, Twitter en politie.nl. In verband met het cao-conflict wordt minder gecommuniceerd via onder meer de socialemediakanalen, melden de politievakbonden.

Op www.politie.nl, waarop de politie gewoonlijk persberichten publiceert, worden alleen nog koppen geplaatst zonder verdere inhoud. In plaats daarvan verschijnt bij het bericht informatie over het cao-conflict.

Een persalarm wordt enkel nog afgegeven bij grote incidenten of ontwikkelingen in het conflict over betere arbeidsvoorwaarden.

Woordvoering weigeren

Journalisten die de politie bellen over aanrijdingen of kleine incidenten kunnen nul op het rekest krijgen. Bij moorden, overvallen en getuigenoproepen wordt de pers wel gewoon te woord gestaan, zegt een woordvoerder van vakbond ACP.

Het idee achter de actie is dat de mediakanalen zo meer gebruikt kunnen worden voor informatie over de cao-eisen van de politie.

Acties voor betere cao

Het afschalen van de communicatie is een nieuwe stap in de al langer lopende actie van de politiebonden voor betere arbeidsvoorwaarden. Politiemensen eisen een hoger salaris en lagere werkdruk.

De mediadesks van de politie zijn vorige week al opgeroepen om alleen nog urgente informatie naar buiten te brengen. Volgens vakbond ACP hebben ook deze medewerkers steeds meer last van de gevolgen van de onderbezetting bij de politie.

Politiemensen voeren ook op andere manieren actie. Eergisteren vormden agenten bijvoorbeeld cordons op station Utrecht Centraal. Reizigers konden alleen tussen de rijen met politiemensen doorlopen. De actie leidde niet tot grote vertragingen.