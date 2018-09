Film BlackKklansman bereikt met activistische ondertoon groot publiek

De film over racisme staat niet alleen. Het lijkt erop alsof de politiek activistische stem steeds vaker doordringt in films en muziek, zegt Busch. Denk aan het nummer This is America van Childish Gambino bijvoorbeeld. "De activistische bewegingen, zoals Black Lives Matter en #MeToo, worden groter. Daardoor is er meer interesse in films met deze ondertoon en is de markt hiervoor gegroeid."

Vroeger zouden misschien maar duizenden mensen naar deze film zijn gaan kijken, zegt Busch. Nu zijn dat honderdduizenden. "Het is net als een film waarin vrouwen nadrukkelijk de macht opeisen. Dit zou vijftien jaar geleden niet helemaal worden geaccepteerd. Nu, na onder meer de #metoo-beweging, is dat onderdeel van onze maatschappij geworden."

Het zal ook niet de laatste film zijn met een activistische boodschap, zegt Koetsier. "Dit is geen subtiele film, dit is een schreeuw. Hopelijk is het hard roepen om verandering over 10 of 20 jaar niet meer nodig."