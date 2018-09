Nederlandse staat aansprakelijk voor uitlatingen over illegaal downloaden

De Nederlandse staat is aansprakelijk voor uitlatingen van bewindspersonen over het toestaan van illegaal downloaden van films en series. Filmproducenten hebben daardoor schade geleden.

Dat is de uitkomst van een slepende rechtszaak die eind 2015 werd gestart door een aantal Nederlandse producenten. Zij verweten de overheid laksheid als het gaat om de aanpak van illegaal downloaden. Dat werd in Nederland lange tijd gedoogd en enigszins gecompenseerd met een zogenoemde thuiskopieheffing op beeld- en geluidsdragers.

Tot Nederland vanwege die regeling in 2014 door het Europees Hof van Justitie op de vingers werd getikt. Sindsdien geldt er een officieel downloadverbod.

Uitlatingen Teeven

De rechter in Den Haag achtte de staat aansprakelijk vanwege uitlatingen van toenmalig staatssecretaris Teeven (Justitie) in 2011 en 2012 "in de media en in het publieke domein", waarin Teeven suggereerde dat illegaal downloaden was toegestaan. De rechtbank beschouwde die uitlatingen als onrechtmatig tegenover de filmproducenten.

Sekam, de stichting die de belangen behartigt van 1400 film- en televisieproducenten, ziet de uitspraak van de rechter als "een krachtig signaal" richting de staat en het beleid ten aanzien van illegaal downloaden.

Compensatie

"De Nederlandse staat heeft zich tien jaar lang op het standpunt gesteld dat downloaden uit illegale bron was toegestaan. Vanaf de implementatie van de auteursrechtrichtlijn in 2004 tot april 2014 heeft de staat dit standpunt als enige Europese land consequent verkondigd", aldus de advocaat van de filmproducenten.

Door onder meer de uitlatingen van Teeven ontstond volgens hem een klimaat waarin illegaal downloaden de normaalste zaak van de wereld was.

Sekam hoopt snel in gesprek te gaan met de staat over compensatie van de schade die is geleden door die uitspraken.