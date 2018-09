Mein Kampf ligt in de boekwinkel, 'maar we vragen er geen aandacht voor'

De eerste Nederlandse vertaling van Mein Kampf is van Steven Barends, het pseudoniem van schrijver, dichter en vertaler Samuel Barends (1915-2008), die zich in de vroege jaren 30 tot het fascisme bekeerde. Uitgeverij De Amsterdamsche Keurkamer vroeg hem in 1938 om Mein Kampf te vertalen. Hij stemde toe. Mijn kamp verscheen in 1939. Later vertaalde hij ook werken van Joseph Goebels en een Hitler-biografie voor de jeugd, Moeder, vertel eens wat van Adolf Hitler.

Barends trad in april 1944 toe tot de Waffen-SS, als oorlogsverslaggever. Na de oorlog bleef hij in Duitsland om vervolging in Nederland te ontlopen. In 1956 informeerde hij bij het Openbaar Ministerie of hij nog op de opsporingslijst stond. Dat was het geval. Vermoedelijk is hij daarom niet meer naar Nederland teruggekeerd. Hij stierf in 2008 in zijn woonplaats Keulen en werd een maand later in Arnhem gecremeerd.