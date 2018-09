Bewoner Almelo: 'We wisten dat er iets speelde, maar niet op deze schaal'

Dankzij deze hulp van het gespecialiseerde defensieteam, werd in een pand een geheime ruimte ontdekt. Daar lag een"flink bedrag aan contant geld", meldt de politie. Het is nog onduidelijk hoeveel geld er in totaal in beslag is genomen.

Wat wel duidelijk is, is dat er dertien verdachten zijn opgepakt. In loodsen werden drie hennepkwekerijen opgerold, eerder dit jaar waren er al achttien kwekerijen ontmanteld in het langlopende onderzoek. Ook zijn er vandaag dertien auto's, administratie en een vuurwapen in beslag genomen.

De schade aan voordeuren door de explosies zijn op videobeelden goed te zien: