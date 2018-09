Hoe kun je negen maanden zwanger zijn zonder dat te merken?

Een 18-jarige Rotterdamse is in Egypte bevallen van een jongetje, zonder dat ze wist dat ze zwanger was. Dit soort verhalen zijn niet uniek, maar het is wel uitzonderlijk. Hoe is het mogelijk dat een vrouw negen maanden zwanger is, zonder dat ze het doorheeft?

Joost Bosma, gynaecoloog in de Isala Klinieken in Zwolle, heeft het meermaals meegemaakt. Volgens hem heeft elke zwangere vrouw klachten, alleen worden die in dit soort gevallen niet gelinkt aan de zwangerschap. "Vrouwen die heel moe waren, wijten dat bijvoorbeeld aan te lang feesten 's nachts. Vrouwen die misselijk waren, dachten dat ze iets verkeerd hadden gegeten. Achteraf had iedereen wel een moment waarop ze zei: wat ik toen voelde, dat heb ik heel anders geïnterpreteerd."