Recordaantal Nederlanders besmet met legionella

Een recordaantal Nederlanders is vorig jaar besmet geraakt met legionella. Er waren 561 besmettingen, tegenover 454 in 2016, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De legionellabacterie kan een acute infectie veroorzaken aan de luchtwegen, soms zelfs een zware longontsteking. Vorig jaar stierven 31 mensen aan legionella. In 2016 waren er twintig sterfgevallen.

Warm weer

De toename doet zich vooral voor onder besmettingen die in Nederland werden opgelopen. Het aantal legionellabesmettingen opgelopen in het buitenland bleef de afgelopen tien jaar stabiel.

De oorzaak van dit verschil is volgens RIVM-epidemioloog Petra Brandsema nog onduidelijk en behoeft meer onderzoek. Mogelijk hangt de toename samen met het warme weer in 2017. "Door de warmte worden bijvoorbeeld koeltorens intensiever gebruikt. Dit zijn ideale bronnen voor legionella."

In Boxtel was er vorig jaar een plotselinge toename in legionellabesmettingen. Bij twee bedrijven was er legionella gevonden in afvalwaterzuiveringsinstallaties. Die installaties waren eerder aangewezen als bron voor mogelijke legionellabesmettingen in Noord-Brabant. "Maar dat verklaart natuurlijk nog niet de toename in heel Nederland", zegt Brandsema.

Meningokokken

Ook het aantal besmettingen met meningokokken neemt al jaren opvallend toe. In 2017 zijn 198 mensen besmet geraakt met de infectieziekte. Dit is het hoogste aantal in acht jaar.

Vanwege deze toename wordt het Rijksvaccinatieprogramma uitgebreid met een extra vaccinatie tegen meningokokken. Deze zal komend najaar worden aangeboden aan kinderen geboren tussen 2001 en mei 2004.