Strijd om late night-tv: nieuwe formats, presentatoren en geen kaasstengels

Het nieuwe televisieseizoen is gisteren begonnen. Met name in de late avond is de kijkcijferstrijd voelbaar, tussen journalistieke programma's Nieuwsuur, RTL Late Night en Pauw. Nieuwsuur begon het seizoen met een nieuw format en Late Night met een nieuwe presentator: Twan Huys vervangt Humberto Tan. En Pauw had wat nieuwe kleurtjes in de studio, zoals Jeroen zelf benoemde.

Het is een spannende tijd voor de programma's, zegt NRC-recensent Arjen Fortuin. "Dat merk je. De programma's zijn allemaal heel zenuwachtig over wat de kijker gaat doen dit seizoen. De redactie van Pauw was afgelopen week heel veel aan het twitteren, Nieuwsuur zocht de publiciteit op en RTL zit natuurlijk met de promotie van een heel nieuw programma en alles daaromheen."