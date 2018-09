Moeder Lili en Howick werkt mee bij vinden opvangplek in Armenië

De moeder van de kinderen Lili en Howick helpt mee bij het vinden van een plek in Armenië waar de kinderen kunnen worden opgevangen nadat Nederland hen heeft uitgezet. Een medewerker van voogdij-organisatie Nidos is in Armenië om een geschikte plek te zoeken voor de twee kinderen.

Lili en Howick worden uitgezet, waarschijnlijk komende zaterdag. Hun moeder vertrok eerder al naar Armenië en bracht haar twee kinderen onder op een geheim adres in Nederland.

Oneerlijk

Verscheidene rechterlijke instanties bepaalden de afgelopen jaren dat de kinderen mogen worden uitgezet, omdat de procedures volgens de regels zijn gevolgd.

Staatssecretaris Harbers had gebruik kunnen maken van zijn discretionaire bevoegdheid, de bevoegdheid om zelfstandig een andere beslissing te nemen, maar daarvan heeft hij afgezien. Volgens de staatssecretaris zou dat oneerlijk zijn tegenover andere kinderen die wel zijn uitgezet.

De 12-jarige Lili en de 13-jarige Howick wonen al bijna hun hele leven in Nederland. Verscheidene mensen hebben de afgelopen tijd actiegevoerd om de twee hier te houden.

"Zij moeten zo snel mogelijk in Nederland behandeld worden (...) wil de reeds ontstane schade teruggedrongen worden", schreef Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie in een brief aan de Tweede Kamer. Ook prinses Laurentien zei dat er een oplossing voor de twee kinderen gevonden moest worden.