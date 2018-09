Taliban meldt nu ook: jihadistenleider Jalaluddin Haqqani is dood

De Afghaanse oprichter van het Haqqani-terreurnetwerk Jalaluddin Haqqani is overleden, heeft de Afghaanse terroristische beweging Taliban bekendgemaakt. Haqqani overleed gisteren in Afghanistan na een lang ziekbed, zei een Taliban-woordvoerder tegen persbureau AP. De Haqqani-groep en de Taliban werken nauw met elkaar samen.

Het is niet de eerste keer dat Jalaluddin Haqqani dood is verklaard. Er gingen al jaren geruchten dat hij was overleden, ook doordat al lange tijd niets van hem vernomen was. Bovendien spraken familieleden van de terroristische leider elkaar tegen.

In 2012 werd het Haqqani-terreurnetwerk door de Verenigde Staten op de lijst van terroristische organisaties geplaatst.

De groep van Haqqani is verantwoordelijk voor ontvoeringen en aanslagen op Afghaanse militairen en op NAVO-troepen. Het netwerk heeft niet alleen nauwe banden met de Taliban, maar werkt ook samen met al-Qaida.