Argentinië schrapt helft ministeries om geld te besparen

De Argentijnse president Macri wil de helft van de ministeries in het land schrappen om te bezuinigen op de overheidsuitgaven. In een tv-toespraak kondigde hij meer rigoureuze maatregelen aan die een nieuwe economische crisis in het land moeten voorkomen. "We kunnen niet langer meer geld uitgeven dan we binnenkrijgen."

De conservatieve president is ook van plan de exportbelasting op een aantal landbouwproducten te verhogen. Macri zegt dat hij in deze noodsituatie degenen die "het makkelijkst iets kunnen missen" vraagt om een extra bijdrage. Argentinië is een van de grootste exporteurs van landbouwproducten ter wereld, onder meer van soja, mais en tarwe.

Concreet waren de bezuinigingsaankondigingen van Macri in de tv-toespraak niet. Zo legde hij niet uit wanneer de exportbelasting omhoog zou moeten gaan, of hoe hij de halvering van de ministeries wil vormgeven. Daarover wordt volgens de president binnenkort meer bekendgemaakt.

50 miljard dollar

Macri moet bezuinigingen als onderdeel van een deal die hij dit jaar heeft gesloten met het Internationaal Monetair Fonds voor een lening van 50 miljard dollar. Volgens de president is de lening noodzakelijk om de internationale markten weer vertrouwen te geven en de waardevermindering van de Argentijnse peso te stoppen. De nationale munteenheid is dit jaar ongeveer de helft minder waard geworden ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Morgen vliegt de Argentijnse president naar Washington D.C. om met IMF-topvrouw Lagarde te overleggen over de afgesproken lening, in de hoop dat die zo snel mogelijk verstrekt kan worden.