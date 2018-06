Argentinië eens met IMF over lening van 50 miljard dollar

Argentinië heeft met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een voorlopig akkoord bereikt over een lening ter waarde van 50 miljard dollar. De lening is volgens de Argentijnse president nodig om een economische implosie te voorkomen.

Het land heeft jarenlang geen zaken willen doen met het IMF. Argentinië beleefde rond de eeuwwisseling zijn mogelijk ergste economische crisis. Veel Argentijnen gaven het IMF de schuld van die crisis. Die zou zijn verergerd door de bezuinigingen die het fonds eiste.

Argentinië vroeg om hulp na de val van de peso begin mei. Investeerders vluchtten nadat de munt een kwart van zijn waarde had verloren. Nadat president Mauricio Macri had aangekondigd het IMF om hulp te vragen, leidde dat tot protesten in het Zuid-Amerikaanse land.

Het bestuur van het IMF moet de lening en zijn voorwaarden nog goedkeuren. De Argentijnse regering heeft beloofd het begrotingstekort de komende jaren terug te brengen. In 2020 moet de begroting in balans zijn. Ook wil het land zijn centrale bank hervormen.