Duizenden jeugdhulpverleners laten noodkreet horen in Den Haag

Bureaucratie

Veel klachten van jeugdhulpverleners gaan over bureaucratie, contracten, aanbestedingen en formulieren die een goede jeugdzorg in de weg zitten. Warnaar: "Ik schaam me diep, maar ik kan een dakloos meisje niet helpen, omdat de gemeente Rotterdam geen contract heeft met de instelling waar wel plek is. Ik ben afhankelijk van instellingen die met lange wachtlijsten kampen."



Sinds 2015 is de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg overgeheveld van de rijksoverheid naar de gemeenten. Ook moest de jeugdzorg 450 miljoen euro goedkoper, terwijl de vraag naar zorg toeneemt. Gemeenten zijn via aanbestedingen zorg gaan inkopen om het prijskaartje omlaag te brengen. Volgens vakbond FNV Zorg & Welzijn lopen de wachtlijsten op en krijgen kinderen en ouders niet de zorg die ze nodig hebben.

Geen extra geld

De vakbond zegt dat de gemeenten 750 miljoen euro extra nodig hebben voor de jeugdzorg, maar minister De Jonge gaat er geen extra geld voor uittrekken, zo zei hij tegen een FNV-delegatie tijdens een gesprek op zijn ministerie.

Vice-voorzitter Jong toonde zich na afloop ontzet. "Door het geldgebrek is er een circus van zorgaanbestedingen tegen de laagste prijs gekomen. Dat leidt tot enorme wachtlijsten en tot stress onder de medewerkers. Veel jeugdzorgverleners staan op omvallen of verlaten de sector. Het is nu al een drama, maar we stevenen hard af op een tragedie."

Volgens Jong wil de minister alleen naar de wachtlijsten en de regels voor de aanbestedingen kijken. "Dat is mooi als het 11 uur zou zijn, maar het is 5 over 12."