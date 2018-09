Dit gebeurt er als je ingaat op berichten van Instagram-ronselaars

Eenmaal daar aangekomen bleek Jeroen een afspraak te hebben met twee zeer jonge jongens, één van hen was vermoedelijk zelfs minderjarig. "Ze zeiden dat er 10.000 euro vanuit het buitenland zou worden overgemaakt naar mijn rekening", vertelt Jeroen. "Ik zou daarvan de helft krijgen."

In ruil daarvoor moest Jeroen een week lang zijn bankpas afstaan. "Een van hen vertelde me dat hij het ook had gedaan en dat hij uiteindelijk 5000 euro had verdiend. Er was geld op zijn rekening gestort vanuit het buitenland en dat was volgens hem compleet legaal gegaan."

Wie zijn deze ronselaars? NOS Stories sprak met ze af: