Prinses Laurentien: zoek oplossing voor Howick en Lili

Prinses Laurentien vindt dat er een oplossing moet worden gezocht voor de Armeense kinderen Howick en Lili. Op NPO Radio 5 zei Laurentien dat ze het "heel erg eens" is met Youp van 't Hek. Die schreef zaterdag in zijn column in NRC Handelsblad dat het ongelooflijk is dat niemand van de 150 parlementariërs een creatieve oplossing heeft voor de twee onschuldige kinderen.

"Ik kan geen oordeel hebben en wil dat ook niet over de situatie, maar ik leef me heel erg in in wat er door hun hoofd gaat. Kinderen willen stabiliteit, ze willen het gevoel hebben dat ze erbij horen", zei Laurentien in de ochtendshow van Jeroen van Inkel, waar ze het startschot gaf voor de Week van de Alfabetisering.

Ondergedoken

Howick en Lili kwamen in 2008 met hun moeder naar Nederland. Hun moeder werd vorig jaar uitgezet, de vader is niet in beeld. Op 24 augustus bepaalde de Raad van State dat ook de kinderen kunnen worden uitgezet. Ze hebben te horen gekregen dat ze Nederland voor het einde van de week moeten verlaten.

De moeder schrijft vanochtend in een brief in het AD dat de kinderen weer zijn ondergedoken. Volgens de moeder hebben ze last van een posttraumatische stressstoornis en krijgen ze nog meer stress als ze naar Armenië moeten verhuizen.

Toen de moeder vorig jaar naar Armenië werd uitgezet, doken Howick en Lili ook een tijd onder.