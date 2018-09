'Armeense kinderen Howick en Lili opnieuw ondergedoken'

De Armeense kinderen Howick en Lili zijn afgelopen weekend opnieuw ondergedoken. Dat schrijft hun moeder in een brief aan het AD. "Gisteren heb ik Lili en Howick naar een veilige plek laten brengen", schrijft ze.

Aanstaande zaterdag moeten de twee Nederland hebben verlaten. In haar brief vraagt Armina Hambartsjumian (37) of haar kinderen in Nederland mogen blijven. "Ik hoorde vorige week van professor Eric Scherder dat mijn kinderen posttraumatische stressstoornis hebben, dat ze ziek zijn en niet naar Armenië kunnen komen omdat hun kans op herstel hier nul is."