Rabobank wint Liegebeest-verkiezing met 'Growing a better world together'

De Rabobank is dit jaar de winnaar van de Liegebeest-verkiezing. Hiermee brengt Wakker Dier misleidende claims over dierenwelzijn aan het licht. De bank kreeg de helft van de stemmen.

In de tv-campagne met de slogan Growing a better world together gaat het over verduurzamen van de voedingssector. "In werkelijkheid investeert men in plofkippen, megastallen en fastfoodketens", zegt Wakker Dier. "Growing megastallen together geeft geen betere wereld."

De bank investeerde volgens Wakker Dier tussen 2012 en 2017 6,8 miljard euro in vleesgiganten als KFC en McDonald's en financierde de Oekraïense plofkippenproducent MHP, waar jaarlijks 332 miljoen kippen worden verwerkt.

Toen de nominaties bekendgemaakt waren sprak Rabo-topman Draijer van "gebruikelijk Nederlands cynisme". Hij noemde de nominatie een aanmoediging om door te gaan en zei dat hij in de campagne gelooft.

Eind vorig jaar tikte de Reclame Code Commissie de bank al op de vingers voor dezelfde campagne. De bank ging te ver door te beloven dat er een oplossing komt voor de honger in de wereld. Daarop werd de spot aangepast.

Melkkoeien

Op de tweede plaats eindigde Campina. Op melkverpakking van Campina staat dat koeien verantwoord oud worden terwijl ze meestal voor ze zes jaar oud zijn al uitgeput en uitgemolken naar de slacht gaan. Een "blije" melkkoe kan zeker 14 jaar oud worden.

Diervoedingfabrikant ECOstyle werd derde. De naam suggereert een biologisch keurmerk, maar in het hondenvoer zit plofkip en industrievarken, zegt Wakker Dier. Alleen de kruiden zijn biologisch.

Er werden 25.000 stemmen uitgebracht. Dat is een recordaantal, dat volgens Wakker Dier te danken is aan "de leugenachtige reclameslogan" van de Rabobank.

Aangepast

Ook de supermarkten Albert Heijn en Jumbo waren genomineerd, maar ze pasten de producten waaraan ze de nominatie te danken hadden nog tijdens de verkiezing aan. Jumbo stopte met het verkopen van levende kreeften en AH beloofde om de welzijnsclaims over plofeend van de verpakking te halen, omdat die niet klopten. Er wordt niet meer gezegd dat de beesten "in weelde leven".

Volgens Wakker Dier zetten misleidende campagnes de consument op het verkeerde been en krijgen producten die echt diervriendelijker zijn geen eerlijke kans.