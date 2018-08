Liegebeest Trofee leidt al voor uitreiking tot veranderingen

Veel bedrijven schieten bij een nominatie voor de Liegebeest Trofee direct in de kramp. Ook dit jaar. Nog tijdens de stemperiode - die loopt tot en met aanstaande zondag - hebben twee van de vijf genomineerden eieren voor hun geld gekozen.

Albert Heijn - dat vorig jaar de verkiezing nog 'won' - beloofde al heel snel dat de tekst op de verpakking van de premium eendenborst aan te passen: er wordt niet meer gezegd dat de dieren in weelde leven. Jumbo maakte afgelopen weekend bekend dat het de verkoop van levende kreeften binnenkort staakt. Wakker Dier heeft om die redenen de supermarkten van de lijst van genomineerden gehaald.

Koeien in de groene wei, kippen en varkens in mooie, luxe stallen. Volgens Wakker Dier worden consumenten veelvuldig misleid door reclame-praatjes, foto's en teksten op verpakkingen. Daarom houdt de dierenwelzijnsorganisatie momenteel voor de tiende keer de Liegebeest-verkiezing.

Nog drie kandidaten

Er blijven nog drie over. De eerste is de Rabobank. Anne Hilhorst van Wakker Dier: "De Rabobank spiegelt ons met een gelikte tv-campagne voor dat ze de voedingssector wil verduurzamen. Hoe? Door miljarden euro's te investeren in megastallen en plofkippen. Dat heeft weinig met duurzaamheid te maken en ook niet met een betere wereld."

Genomineerde twee is FrieslandCampina. "Campina pocht - met fraaie teksten op hun melkpakken - dat haar koeien verantwoord oud worden. Nou, in werkelijkheid zijn ze meestal voor hun zesde verjaardag al compleet uitgemolken en uitgeput, rijp voor de slacht. En vergeet niet: een blije koe kan met gemak 14 jaar oud worden."

Laatste kandidaat voor de Liegebeest Trofee 2018 is het merk ECOstyle. Hilhorst: "Met zo'n naam als ECOstyle verwacht je dat je je hond of kat diervoeding met een EKO-keurmerk voorschotelt. Maar niets is minder waar", zegt Hilhorst. "ECOstyle-brokken zijn gemaakt van plofkip en industrievarken. Het enige biologische zijn de kruiden."

'Gebruikelijke cynisme'

In het NOS Radio 1 Journaal reageerden de drie overgebleven kandidaten vanochtend op hun nominatie. Rabo-topman Wiebe Draijer heeft het over 'gebruikelijk Nederlands cynisme'.

"Ik vind zo'n nominatie een aanmoediging om door te gaan. We zijn bezig met onze missie Growing a better world together en daar geloven we ook echt in. We zijn een vooraanstaande bank in de wereld op het gebied van de voedselketen en we willen ons maximaal inzetten om die verduurzaming in Nederland en in de wereld voor elkaar te krijgen."

De Rabo is in het verleden overigens door de Reclame Code Commissie al eens op de vingers getikt voor dezelfde campagne wegens een 'valse belofte'. Dat heeft toen tot enige aanpassingen geleid. Maar volgens Wakker Dier verkoopt de Rabo met de campagne nog steeds onzin.