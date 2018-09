Te weinig postbodes: PostNL laat medewerkers hoofdkantoor post bezorgen

PostNL gaat personeel van het hoofdkantoor inzetten om het tekort aan postbezorgers op te vangen. Iedere medewerker wordt gevraagd in september een keer een wijk te lopen.

Medewerkers op het hoofdkantoor in Den Haag en Hoofddorp is in een interne mail gevraagd bij te springen. "Dit lijkt wellicht een druppel op de gloeiende plaat", zegt PostNL-programmamanager Aggie Stevens in het AD. "Maar als je bedenkt dat 500 stafcollega's zeker 750.000 brieven op tijd op de mat kunnen laten vallen, dan begrijp je dat dit voor onze klanten een groot verschil kan maken."

Dagelijks worden er gemiddeld 8 miljoen brieven bezorgd.

Personeelstekort

PostNL kampt al lange tijd met een tekort aan bezorgers, waardoor post in sommige gebieden steeds vaker te laat komt. De maand september is daarbij een drukke maand.

Vakbond FNV zegt te vrezen voor de bezorging rond Kerstmis en Oud en Nieuw. "Als het in september al niet lukt met de bezorging, hoe moet het dan met Kerst en Oud en Nieuw?", zegt FNV-bestuurder Ger Deleij in het AD.

Volgens Deleij is het automatiseren van het sorteren van post een belangrijke oorzaak van het personeelstekort: in de praktijk blijft veel post liggen omdat sorteermachines brieven niet altijd goed verwerken. Dit leidt tot meer werk voor postbezorgers, die daarom volgens de FNV sneller hun baan opzeggen.

Onlangs besloot het kabinet de postmarkt verder te liberaliseren, door toe te staan dat PostNL het bezorgen van een brief kan uitbesteden aan andere partijen. Omdat het aantal verstuurde brieven afneemt, worden de kosten per brief hoger. Dat zou kunnen leiden tot hoge postzegelprijzen.