Minister wil dat universiteiten minder studiepunten eisen van eerstejaars

40 prima ijkpunt

De nieuwe norm van 40 punten is voor universiteiten en hogescholen nog hoog genoeg om zwakke studenten eruit te halen en te adviseren een andere richting in te slaan. "Het bindend studieadvies is er om te kijken of een student op de goede plek zit, en dan is 40 een prima ijkpunt."

De minister opent vanmiddag het academisch jaar op Tilburg University. In haar speech zal ze uitgebreid ingaan op haar voorstel voor het verminderen van de studiestress.