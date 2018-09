Oud-No Surrenderleider Kuipers overgeplaatst 'om vluchtplan'

De voormalige baas van motorclub No Surrender, Henk Kuipers, is van de gevangenis in Leeuwarden overgeplaatst naar de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van Crimesite.

Een OM-woordvoerder zegt dat op vrijdag een tip binnenkwam bij Meld Misdaad Anoniem. Wat die melding precies inhield, wil ze niet zeggen, maar het was wel nodig om "maatregelen te treffen".

Kuipers' advocaat, Roy van der Wal, zegt tegen Crimesite dat de tip ging over een ontsnappingspoging. Hij gelooft niet dat zijn cliƫnt zou willen vluchten. "In Leeuwarden negen maanden lang te boek staan als modelgevangene die volledig 'groen' scoort, maar twee weken voor de zitting willen vluchten? Dat maak je mij niet wijs", zegt hij tegen de misdaadwebsite.

Criminele organisatie

Henk Kuipers zit sinds eind vorig jaar vast. Hij wordt verdacht van mishandeling, afpersing, bedreiging, diefstal met geweld, valsheid in geschrifte en het leidinggeven aan een criminele organisatie.

In juli stopte hij als 'World Captain' van No Surrender en vertrok hij met zo'n veertig andere leden bij de club. Het Openbaar Ministerie wil een landelijk verbod op No Surrender, en spreekt van een criminele motorclub.