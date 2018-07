Henk Kuipers stopt als 'World Captain' bij motorclub No Surrender

No Surrender-baas Henk Kuipers stopt als leider van de motorclub. Samen met zo'n veertig andere leden vertrekt hij bij No Surrender. Dat bevestigt zijn advocaat na berichtgeving van weekblad Panorama. Waarom de andere clubleden vertrekken, is niet bekend.

Kuipers zit sinds eind vorig jaar vast op verdenking van leidinggeven aan een criminele organisatie, valsheid in geschrifte en afpersing. Zijn advocaat zegt tegen RTV Drenthe dat Kuipers het onmogelijk vindt om nog 'World Captain' te zijn nu hij vastzit.

Vorige week zou Kuipers besloten hebben te vertrekken bij de club. Toen werd bekend dat hij niet vrijkomt voordat de strafzaak tegen hem en twee andere No Surrender-kopstukken volgend jaar inhoudelijk wordt behandeld.

Honderd getuigen

Kuipers wil dat er in zijn zaak bijna honderd getuigen worden gehoord, onder wie wethouder Arends en oud-burgemeester Bijl van de gemeente Emmen. De voormalige motorclubleider zegt dat zij kunnen verklaren dat er jarenlang een goede verstandhouding is geweest tussen No Surrender en de gemeente.

Begin 2017 werd het clubhuis van No Surrender gesloten, omdat het een broeinest zou zijn van criminaliteit. Arends, toen locoburgemeester van Emmen, heeft daarna weken ondergedoken gezeten.