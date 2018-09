Seoul gaat openbare wc's dagelijks controleren op verborgen camera's

De Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul wil openbare toiletten dagelijks gaan inspecteren op verborgen camera's. Het stadsbestuur hoopt zo het aantal misdaden tegen vrouwen terug te dringen, schrijft het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.

Seoul heeft veel last van gluurders die stiekem opnames maken in vrouwentoiletten. Het aantal misdrijven met verborgen camera's is in vijf jaar tijd verdrievoudigd. In 2017 werden zo'n 6500 cameraatjes in toiletten gerapporteerd.

8000 inspecteurs

In de hoofdstad zijn ruim 20.000 openbare toiletruimtes, bijvoorbeeld op metrostations of in winkelcentra. Vijftig ambtenaren zijn nu verantwoordelijk voor het controleren op camera's. Om het ambitieuze plan van dagelijkse controles waar te kunnen maken, gaat het stadsbestuur nog eens 8000 inspecteurs werven.

Zuid-Korea vecht al jaren tegen verborgen camera's in openbare toiletten. In juli gingen in Seoul zo'n 18.000 vrouwen de straat op in de stad om te demonstreren tegen de makers van de stiekeme filmpjes.

De filmpjes worden gepost op schimmige Zuid-Koreaanse pornosites, die zeer populair zijn.

Daders vaak niet vervolgd

In mei gaf president Moon Jae-in toe dat de verborgen camera's "deel uit zijn gaan maken van het dagelijks leven" in Zuid-Korea. Hij riep op tot strengere straffen voor gluurders die gepakt worden.

In werkelijkheid komen de daders er vaak mee weg. Vorig jaar werden 5500 mensen opgepakt voor het maken van stiekeme opnames, maar slechts 119 mensen werden daadwerkelijk vervolgd, ontdekte de BBC.