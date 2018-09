Explosies op Syrische basis, onduidelijkheid over oorzaak

Er zijn vannacht meerdere explosies geweest op een Syrische luchtmachtbasis in de buurt van de hoofdstad Damascus. Het is onduidelijk of er slachtoffers zijn gevallen en hoe groot de schade is.

De oorzaak van de ontploffingen is niet duidelijk. Aanvankelijk had een plaatselijke functionaris het over een Israëlische raketaanval. Ook het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten sprak daarvan. Volgens die organisatie zijn er ook doden en gewonden gevallen.

De Syrische staatstelevisie meldde echter dat er geen sprake was van "Israëlische agressie". Het zou gaan om een kortsluiting, waardoor explosieven in een munitieopslag waren afgegaan.

Israël heeft nog geen reactie gegeven op de ontploffing. Het land heeft in het verleden vaker aanvallen uitgevoerd in Syrië, vooral om de invloed van Iran in het buurland te beperken.