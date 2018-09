Coalitie die Houthi-rebellen bestrijdt in Jemen erkent fout

De luchtaanval op een schoolbus in Jemen van begin augustus waarbij tientallen kinderen omkwamen, was militair gezien niet gerechtvaardigd. Dat zeggen Saudische onderzoekers die de aanval hebben bekeken op verzoek van de militaire coalitie die onder leiding van Saudi-Arabië tegen de Houthi-rebellen vecht. De luchtaanval was het werk van die coalitie.

Een woordvoerder van de onderzoekers zegt dat de coalitie degenen die de aanval uitvoerden moet berechten. De Saudische leiding van de coalitie erkent dat er een fout is gemaakt en zegt de eigen regels opnieuw te bekijken om te voorkomen dat zoiets nog eens gebeurt.

Onafhankelijk onderzoek

Kort na de aanval in de noordelijke provincie Saada zei een woordvoerder van de coalitie nog dat de aanval gerechtvaardigd was. Hij sprak van een legitieme militaire actie en zei dat de Houthi-rebellen de kinderen hadden ingezet als menselijk schild.

De aanval, waarbij 51 mensen om het leven kwamen, onder wie 40 kinderen, werd wereldwijd veroordeeld. VN-secretaris-generaal Guterres riep op tot een onafhankelijk onderzoek.

Saudi-Arabië vecht sinds maart 2015 samen met zijn soennitische bondgenoten in Jemen tegen de door Iran-gesteunde sjiitische Houthi's, die een groot deel van het noorden van Jemen beheersen.