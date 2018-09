Filemijders blokkeren ambulance op A13

Niet een of twee, maar tientallen automobilisten bleken vanmiddag niet bereid om te wachten in een file op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Ze keerden op de snelweg en reden over de vluchtstrook tegen de rijrichting in. Daarbij blokkeerden ze een ambulance die met zwaailicht en sirene over de vluchtstrook kwam aanrijden.

Op de A13 was een file ontstaan door een botsing. Toen het er naar uitzag dat de vertraging nog even zou aanhouden, besloot de eerste automobilist te keren, al snel gevolgd door tientallen anderen. Het tafereel werd vastgelegd door cameraman Lieven Anthonise van RTV Rijnmond die toevallig in dezelfde file stond. Hij vermoedt dat de filemijders tegen de rijrichting in wilden proberen van de snelweg af te komen.

Uiteindelijk lukte het de ambulance om tussen de spookrijders door zijn weg te vervolgen.