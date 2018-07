Weer spookrijders op A2 na ongeluk, direct boete van 640 euro

Vorige week zaterdag duurde het even voordat de politie optrad tegen spookrijders na een ongeluk op de A2, maar deze keer grepen agenten direct in. Automobilisten die keerden op de snelweg en tegen het verkeer in de oprit omhoog reden, hebben allemaal een bekeuring gekregen.

Op de A2 stond vanmiddag een vrachtwagen met pech, meldt RTV Utrecht. Het gevolg was file. Een aantal automobilisten wilde niet wachten, keerde op de snelweg en reed ter hoogte van winkelcentrum The Wall de oprit op.