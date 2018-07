Tunnel even dicht, Rijkswaterstaat 'verbijsterd' over spookrijders

Op de A2 bij Utrecht hebben tientallen automobilisten zich vanmiddag schuldig gemaakt aan spookrijden. Rijkswaterstaat Verkeersinformatie zegt "verbijsterd" te zijn.



Bij de Leidsche Rijntunnel in Utrecht gebeurde rond 16.30 uur een ongeluk, waardoor de tunnel even dichtging en een file ontstond, Naar schatting vijftig automobilisten hadden geen zin om te wachten en zochten tegen het verkeer in een uitweg.

Een berg spookrijders

"We zagen dat mensen massaal gingen keren. Het gebeurt wel eens vaker, maar dit waren er wel heel erg veel", aldus een woordvoerder. "Eentje is al te veel, maar in deze aantallen is het wel heel erg gevaarlijk. Ze reden tegen het verkeer in, via de oprit weer omhoog. En dat terwijl andere automobilisten nietsvermoedend diezelfde oprit gebruikten om de A2 op te rijden."

De woordvoerder is ook verbaasd over het feit dat het spookrijden al na een kwartier begon. "Dat is wel heel erg snel. Ook als je je realiseert dat de hele afsluiting in verband met dat ongeluk maar een half uur heeft geduurd."

640 euro

Volgens RTV Utrecht greep de politie uiteindelijk in. De boete voor spookrijden is 640 euro, maar het is onduidelijk hoeveel automobilisten bekeurd zijn. De Leidsche Rijntunnel is inmiddels weer open.