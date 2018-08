Politie houdt ernstig rekening met terroristisch motief bij steekincident Amsterdam CS

Uit het eerste onderzoek van de politie blijkt dat de slachtoffers willekeurig werden neergestoken. Beide liggen nog zwaargewond in het ziekenhuis. Ze zijn buiten levensgevaar.

De man werd bij zijn arrestatie neergeschoten. Hij ligt in het ziekenhuis onder politiebewaking en wordt verhoord. De politie, gemeente en justitie benadrukken in een gezamenlijke verklaring dat op dit moment in het onderzoek alle opties worden opgehouden. In het bericht staat dat er intensief contact is met de Duitse politie over de vermoedelijke dader.